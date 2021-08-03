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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ликвидируют последствия урагана
Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей регионов, которые пострадали от грозы с ураганным ветром до 25 метров в секунду и смерчевыми явлениями. Аномальные погодные условия спровоцировали обрывы и схлестывания проводов, выпадение деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.

Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей регионов, которые пострадали от грозы с ураганным ветром до 25 метров в секунду и смерчевыми явлениями. Аномальные погодные условия спровоцировали обрывы и схлестывания проводов, выпадение деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи.

Сотрудники энергосетевых компаний были заранее мобилизованы и готовы к удару стихии. Сейчас в девяти регионах зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действует режим повышенной готовности. В общей сложности в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 907 бригад в составе 4173 человек и 1697 единиц техники.

Наиболее пострадавшими от стихии территориями стали Андреапольский, Осташковский и Торопецкий районы Тверской области. На территории региона сейчас работают 103 бригады в составе 418 человек и 121 единица техники. Также по решению штаба энергокомпаний в регион направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения жителей пострадавших регионов.