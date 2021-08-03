Пьяные рязанцы ограбили в Сасове магазин и спрятались от полиции в кустах

Против мужчин возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК <nobr>Р. Ф. Им грозит</nobr> до пяти лет лишения свободы.

Пьяные рязанцы ограбили в Сасове магазин и спрятались от полиции в кустах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В одном из хозяйственных магазинов в Сасове ночью сработала автоматизированная система охраны. На место выехали сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленники разбили в магазине окно. В ходе осмотра территории вокруг магазина в кустах полицейские увидели двух местных жителей 26-ти и 31-го года. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, у них обнаружили чуть больше тысячи рублей. Именно такую сумму похитили из магазина. Мужчин задержали. Один из них ранее был судим за кражу.

Выяснилось, что мужчины употребляли спиртное, а когда деньги закончились, решили ограбить магазин. Они разбили окно и забрали из магазина деньги, которые планировали потратить на алкоголь. Скрыться они не успели, так как на место приехали сотрудники полиции.