Представитель МакSим заявил, что певица пришла в сознание
Певица несколько недель была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ, но тест на коронавирус у МакSим был отрицательным. Спустя время она пришла в себя.
Представитель МакSим заявил, что певица пришла в сознание и идет на поправку. Об этом передает РИА Новости.
«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время», — добавила собеседница агентства.
По ее словам, у певицы сильно пострадало правое легкое, сейчас оно начало восстанавливаться.
Напомним, певица несколько недель была в искусственной коме в тяжелом состоянии. 19 июня ее подключили к аппарату ИВЛ, но тест на коронавирус у МакSим был отрицательным. Спустя время она пришла в себя.