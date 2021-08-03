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Представитель МакSим заявил, что певица пришла в сознание
Певица несколько недель была в искусственной коме в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ, но тест на коронавирус у МакSим был отрицательным. Спустя время она пришла в себя.

Представитель МакSим заявил, что певица пришла в сознание и идет на поправку. Об этом передает РИА Новости.

«Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, у певицы сильно пострадало правое легкое, сейчас оно начало восстанавливаться.

Напомним, певица несколько недель была в искусственной коме в тяжелом состоянии. 19 июня ее подключили к аппарату ИВЛ, но тест на коронавирус у МакSим был отрицательным. Спустя время она пришла в себя.