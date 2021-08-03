Под Рязанью легковушка столкнулась с трактором

В результате аварии водитель Lada получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Под Рязанью легковушка столкнулась с трактором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 2 августа, в 21:10 в Полянах Рязанского района, 61-летний житель Касимовского района на тракторе «Беларусь» не предоставил преимущество проезда и столкнулся с Lada Kalina, которой управляла 19-летняя местная жительница.

В результате аварии водитель Lada получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.