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Под Рязанью легковушка столкнулась с трактором
В результате аварии водитель Lada получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Под Рязанью легковушка столкнулась с трактором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник, 2 августа, в 21:10 в Полянах Рязанского района, 61-летний житель Касимовского района на тракторе «Беларусь» не предоставил преимущество проезда и столкнулся с Lada Kalina, которой управляла 19-летняя местная жительница.

В результате аварии водитель Lada получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.