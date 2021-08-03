Опубликован список необычных вакансий в Рязанской области

Необычные вакансии опубликовали специалисты hh.ru.

Специалисты http://hh.ru назвали редкие и необычные вакансии в июле в Рязанской области. В регионе требуется пармейстер/банщик с зарплатой от 50 000 рублей и сортировщик яиц с зарплатой до 31 700 рублей.

Необходимы специалисты: технолог хлеба и бизнес-тренер (зарплата не указана).Требуется преподаватель по скорочтению от 30 000 до 40 000 рублей. Основная задача: проводить занятия по авторской методике для взрослых, подростков и детей c 4-х лет.

Также в Рязанской области ищут эколога с зарплатой от 28 000 рублей и инструктора веревочного парка (до 23 000 рублей).

Еще две вакансии: стикеровщик в обязанности которого будет входить наклеивание стикеров на маленькие коробки, собирание в комплекты и отправка в машину для упаковки (зарплата не указана). А также пивовар с зарплатой от 26 000 рублей.