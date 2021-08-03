\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
24°
Срд, 04
24°
Чтв, 05
25°
ЦБ USD 72.87 -0.15 04/08
ЦБ EUR 86.56 -0.21 04/08
Нал. USD 72.7 / 73.40 15:43
Нал. EUR 86.48 / 87.10 15:43
Новости
Публикации
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 часа назад
368
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
3 458
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
12 954
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
5 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
Авторы отметили, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт возникал в три раза чаще у тех, кто переболел коронавирусом. Зависимость сохранялась с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

После перенесенного коронавируса в первые две недели увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео. Авторы отметили, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт возникал в три раза чаще у тех, кто переболел коронавирусом. Зависимость сохранялась с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

Всего в проекте участвовали 86 742 пациента.

Ранее издание сообщало, что самыми частыми осложнениями после коронавируса оказывались почечные. Они наблюдались почти в 25%. В 18% случаев это были респираторные заболевания, а в 16% - системные.