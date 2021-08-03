Названо смертельно опасное последствие коронавируса

Авторы отметили, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт возникал в три раза чаще у тех, кто переболел коронавирусом. Зависимость сохранялась с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

После перенесенного коронавируса в первые две недели увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео. Авторы отметили, что острый инфаркт миокарда и ишемический инсульт возникал в три раза чаще у тех, кто переболел коронавирусом. Зависимость сохранялась с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

Всего в проекте участвовали 86 742 пациента.

Ранее издание сообщало, что самыми частыми осложнениями после коронавируса оказывались почечные. Они наблюдались почти в 25%. В 18% случаев это были респираторные заболевания, а в 16% - системные.