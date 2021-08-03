На 11 улицах Рязани на две недели отключили горячую воду

Горячую воду отключили с 3 по 16 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

На 11 улицах Рязани на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В Рязани с 3 по 16 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду по следующим адресам:

улица Качевская, дома №№ 34 корпус 1, 15/1, 15/2, 18-а, 34 корпус 3, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;

улица Поселковая, дома №№ 7-а, 6-а;

улица 1-я Прудная, дома №№ 18-а (детский сад № 105), 21, 24;

улица Дружная, дома №№ 13-б (детский сад № 122), 13-а, 16 корпус 1;

улица Предзаводская, дома №№ 13 (детский сад № 152), 15 (школа № 49), 3/12, 8, 9;

улица Связи, дом № 17-а (школа № 38);

улица Ленина, дом № 35;

улица Новоселковская, дом № 13;

улица Окружное шоссе, дом № 1;

улица Радищева, дом № 28;

улица Соколовская, дом № 2-а, 2-б, 6 корпус 1.