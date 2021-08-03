На 11 улицах Рязани на две недели отключили горячую воду
Горячую воду отключили с 3 по 16 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.
На 11 улицах Рязани на две недели отключили горячую воду. Об этом
В Рязани с 3 по 16 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду по следующим адресам:
- улица Качевская, дома №№ 34 корпус 1, 15/1, 15/2, 18-а, 34 корпус 3, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
- улица Поселковая, дома №№ 7-а, 6-а;
- улица 1-я Прудная, дома №№ 18-а (детский сад № 105), 21, 24;
- улица Дружная, дома №№ 13-б (детский сад № 122), 13-а, 16 корпус 1;
- улица Предзаводская, дома №№ 13 (детский сад № 152), 15 (школа № 49), 3/12, 8, 9;
- улица Связи, дом № 17-а (школа № 38);
- улица Ленина, дом № 35;
- улица Новоселковская, дом № 13;
- улица Окружное шоссе, дом № 1;
- улица Радищева, дом № 28;
- улица Соколовская, дом № 2-а, 2-б, 6 корпус 1.
График отключения горячей воды на на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно посмотреть по