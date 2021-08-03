Мурашко заявил о необходимости привить от COVID «фактически всех» пожилых

Глава ведомства отметил, что вакцинацию следует провести «практически для всех» старше 60 лет. По его словам, пожилые граждане тяжело переносят заболевания, у них могут возникнуть тяжелые осложнения, обострения старых хронических заболеваний.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что от коронавируса нужно привить почти всех россиян старше 60 лет за исключением тех, у кого есть медицинские показания. Об этом передает ТАСС .

Глава ведомства отметил, что вакцинацию следует провести «практически для всех» старше 60 лет. По его словам, пожилые граждане тяжело переносят заболевания, у них могут возникнуть тяжелые осложнения, обострения старых хронических заболеваний.

«Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью», — сообщил Мурашко.

Глава ведомства также добавил, что нужно усилить противоэпидемический режим для того, чтобы «сбить третью волну коронавируса».