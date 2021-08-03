Минтранс высказался о запуске скоростных поездов от Рязани до Москвы

Власти отметили, что для запуска скоростных поездов (от 140 до 200 километров в час) требуется модернизация железнодорожной линии или создание специальной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Минтранс высказался о запуске скоростных поездов от Рязани до Москвы. Соответствующее сообщение министерства опубликовали в соцсетях.

Власти отметили, что для запуска скоростных поездов (от 140 до 200 километров в час) требуется модернизация железнодорожной линии или создание специальной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

«В настоящее время, лишь на отдельных участках железнодорожного пути от Рязани до Москвы, отдельные пассажирские поезда (дальнее следование) могут двигаться со скоростью 140 километров в час.

Электропоезда ″Иволга″ рассчитаны на посадку/высадку пассажиров на высокие платформы, на территории региона они имеются на станциях Рязань-1 и Ряжск-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все федеральные средства направляются на строительство магистрали «Москва — Казань»