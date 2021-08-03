Любимов уволил министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова

Рязанский губернатор Николай Любимов уволил министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова. Решение озвучили во вторник, 3 августа, на заседании правительства.

Рязанский губернатор Николай Любимов уволил министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова. Решение озвучили во вторник, 3 августа, на заседании правительства.

Глава региона отметил, что в 2021 году стала серьезно «пробуксовывать» работа, которая ведется под контролем министерства ТЭК и ЖКХ области: вывоз мусора, проведение капремонта, затягивание сроков сдачи дворов и парков, ремонт теплосетей.

«Я не раз говорил, если люди не справляются с современными требованиями, то нужно просто уходить и не мучиться, и не мучить других, — заявил губернатор. — Очень жаль Андрей Олегович [Устинов]. Вы наверное сами понимаете, что не очень справляетесь на посту министра. Сожалею, но думаю, вам придется оставить эту должность и подыскать другую работу».

Любимов отметил, что это «был сигнал» для других подчиненных.