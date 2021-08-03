Игорь Маковский подвел итоги работ по ликвидации последствий урагана в ночное время

В девяти регионах зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действует режим повышенной готовности. По решению штаба энергокомпаний в Тверскую область направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел заседание штаба энергокомпаний. Ключевым вопросом совещания стала организация аварийно-восстановительных работ после мощного циклона и смерчевых явлений, которые обрушились на регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Наиболее пострадали западные районы Тверской области, где стихия сопровождалась торнадо.

Персонал энергокомпаний был заранее мобилизован и незамедлительно приступил к ликвидации последствий непогоды. Сейчас в девяти регионах зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действует режим повышенной готовности. В общей сложности в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 907 бригад в составе 4173 человек и 1697 единиц техники.

По решению штаба энергокомпаний в Тверскую область направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.

«Невероятной силы ураган стал причиной серьезных разрушений. Ветряная воронка буквально сносила все на своем пути. Энергетики на высоком уровне встретили все неблагоприятные явления и реагировали на их последствия без промедления. Сотрудники компаний работают в тесном контакте с экстренными службами и региональными властями, оказывают поддержку муниципальным образованиям. Мероприятия по ликвидации технологических нарушений будут вестись непрерывно, до полного восстановления энергоснабжения жителей», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.