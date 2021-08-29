В Рязанской области за сутки зафиксировали 117 случаев заражения COVID-19

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели 117 жителей. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 29 августа.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели 117 жителей. Об этом сообщил федеральный оперштаб в воскресенье, 29 августа.

Всего за время пандемии коронавирусом заболел 38 681 житель региона.

Выздоровели еще 77 рязанцев, всего вылечились 35 199 человек.

Скончались за сутки шестеро. Всего жертвами коронавируса стали 930 рязанцев.