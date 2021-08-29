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В Рязани упавший на провода дорожный знак огородили лентой
В мэрии отреагировали на информацию жителей о том, что столб на улице Керамзавода опасно повис на проводах линии электропередачи.

В мэрии отреагировали на информацию жителей о том, что столб на улице Керамзавода опасно повис на проводах линии электропередачи. В комментарии сотрудников городской администрации сообщается, что сотрудники ГОЧС оперативно выехали на место и огородили территорию защитной лентой.

Информацию передали в дирекцию благоустройства, чтобы дорожный знак монтировали. Органы ГИБДД проверяют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее рязанцы опубликовали фото в соцсетях и написали, что завалившийся столб представляет опасность для горожан.