В Рязани упавший на провода дорожный знак огородили лентой

В мэрии отреагировали на информацию жителей о том, что столб на улице Керамзавода опасно повис на проводах линии электропередачи.

В мэрии отреагировали на информацию жителей о том, что столб на улице Керамзавода опасно повис на проводах линии электропередачи. В комментарии сотрудников городской администрации сообщается, что сотрудники ГОЧС оперативно выехали на место и огородили территорию защитной лентой.

Информацию передали в дирекцию благоустройства, чтобы дорожный знак монтировали. Органы ГИБДД проверяют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее рязанцы опубликовали фото в соцсетях и написали, что завалившийся столб представляет опасность для горожан.





