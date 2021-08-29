В Роспотребнадзоре рассказали, чем грозит коронавирус при беременности

Об этом рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Россиянам рассказали о влиянии COVID-19 на беременность. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, у младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Пшеничная отметила, что обнаруживаются новые свидетельства опасных последствий болезни для будущего ребенка.

Она добавила, что ученые не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, вредными привычками или иным заболеванием матери.

По словам Пшеничной, в этом случае порок развития глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

Также специалист добавила, что иногда у болеющих COVID-19 беременных женщин наблюдаются преждевременные роды.