В Башкирии двое мужчин изнасиловали и убили 15-летнюю девочку

Двое мужчин после застолья убили 15-летнего подростка в башкирском селе Питяково. Об этом сообщает республиканский СУ СК РФ.

Двое мужчин после застолья убили 15-летнего подростка в башкирском селе Питяково. Об этом сообщает республиканский СУ СК РФ.

Школьница 26 августа ушла к подруге на день рождения, но домой так и не вернулась. Ее мать в тот же день обратилась в полицию. В ходе поисков тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в яме. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что во время празднования к несовершеннолетним присоединились два местных жителя 21 и 24 лет, их задержали по подозрению в убийстве девочки. Молодые люди признались в содеянном.

Выяснилось, что один из мужчин предложил продолжить гуляния у него дома. По окончании застолья гости разошлись, а парни изнасиловали школьницу и задушили ее.

Одному из подозреваемых уже предъявили обвинения в изнасиловании и убийстве.

В СК подчеркнули, что ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления республики. Также ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики.