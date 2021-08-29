Ушел из жизни актер Алексей Лагутин

Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер на 51-м году жизни в результате тяжелой болезни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте Одинцовского округа Московской области.

Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер на 51-м году жизни в результате тяжелой болезни. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном на сайте Одинцовского округа Московской области.

Лагутин работал на телеканале «Одинцово», был автором и ведущим передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение». Также Лагутин исполнил роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

Раньше актер работал в Рязанском областном ТЮЗе и театре «Комедианты» в Санкт-Петербурге.