Россиянам рассказали, как вычислить звонящего с неизвестного номера

Жителям России рассказали, как определить, кто позвонил с незнакомого номера. Об этом рассказал агентству «
По его словам, никто не может полностью замаскировать себя общедоступными методами. Существуют различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями. Они работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда ему звонят.
Периодически входящие звонки от злоумышленников не распознаются. В этом случае эксперт советует при малейших подозрениях бросать трубку, а после проверять цифры через поисковики и в разделах сайтов объявлений. Еще один способ — разыскать звонящего в мессенджере. Иногда там можно увидеть фотографию и описание, которое поможет определить, кто и откуда вам звонит.