Россиянам рассказали, как вычислить звонящего с неизвестного номера

Жителям России рассказали, как определить, кто позвонил с незнакомого номера. Об этом рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Жителям России рассказали, как определить, кто позвонил с незнакомого номера. Об этом рассказал агентству « Прайм » партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, никто не может полностью замаскировать себя общедоступными методами. Существуют различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями. Они работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда ему звонят.

Периодически входящие звонки от злоумышленников не распознаются. В этом случае эксперт советует при малейших подозрениях бросать трубку, а после проверять цифры через поисковики и в разделах сайтов объявлений. Еще один способ — разыскать звонящего в мессенджере. Иногда там можно увидеть фотографию и описание, которое поможет определить, кто и откуда вам звонит.