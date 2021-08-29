Российские десантники победили в «гонке преследования» на АрМИ-2021 под Рязанью

Российские десантники одержали победу в «гонке преследования» на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2021, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр — 2021.

Российские десантники победили в «гонке преследования» на полигоне Дубровичи под Рязанью в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2021, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр — 2021.



На полигоне «Дубровичи» прошли состязания экипажей команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А. В первом упражнении третьего этапа «Гонка преследования на боевых машинах» участвовали по два экипажа боевых машин от каждой команды, которые ранее показали лучшее время в индивидуальной гонке. В четырех заездах на боевых машинах десанта БМД-2 и двух на бронетранспортерах БТР-82А приняло участие около 20 экипажей из девяти стран.

Дистанцию протяженностью 3 км 200 м экипажи проходили на максимально возможной скорости, преодолевая косогор, участок с искусственной неровностью, брод, колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.

На огневом рубеже на первом круге из курсового 7,62-мм пулемета ПКТ экипажам предстояло с использованием 18 патронов поразить появляющиеся на расстоянии 600, 700 и 800 метров мишени. Далее, используя 30-мм автоматическую пушку 2А42, наводчик-оператор должен был уничтожить мишени, имитирующие бронетехнику противника.

Экипажи соревновались в скорости прохождения трассы «Десантного взвода» и меткости ведения огня из штатного вооружения. Лучшее время в упражнении показал экипаж на БМД-2 из России, второй результат показали представители Узбекистана, третий — из Беларуси.



Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках «АрМИ-2021» на полигоне «Дубровичи» с 22 августа по 2 сентября. Всего в конкурсе участвуют более 450 военнослужащих из 18 стран.