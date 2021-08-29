Пара из Рязани приняла участие в «Новых танцах» на ТНТ

Максим Павлов и Александра Кузнецова из Рязани выступили на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск с их участием вышел в субботу, 28 августа.

Максим Павлов и Александра Кузнецова из Рязани выступили на сцене шоу « Новые танцы » на ТНТ. Выпуск с их участием вышел в субботу, 28 августа.

Пара тренируется и выступает вместе уже семь лет. На конкурсе они станцевали румбу.

«Мы действующие спортсмены и танцоры. Каждый день мы приходим в зал и отрабатываем нашу программу. У нас есть пять конкурсных танцев, и каждый день мы их тренируем», — рассказал Максим Павлов.

Жюри похвалили выступление участников, но сделали выбор в пользу их соперников — пары Никита Горбунов — Любовь Гаврилец.

Напомним, Максим Павлов уже принимал участие в предыдущих сезонах шоу «Танцы».