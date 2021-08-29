На YouTube вышел документальный фильм об истории рязанского транспорта

На YouTube-канале Stvchannel_ryazan опубликовали документальный фильм, посвященный истории общественного транспорта в Рязани.

На YouTube-канале Stvchannel_ryazan опубликовали документальный фильм, посвященный истории общественного транспорта в Рязани.

«Рязанский транспорт от трамвая до фургона, когда он появился и как эволюционировал, как на него влияли события в мире и разные лица, какие вызовы стояли перед рязанским транспортом и как их решали? В этом фильме рассмотрим историю того, на чем ездит больше половины рязанцев хотя бы несколько раз в неделю. Прошлое, настоящее и, возможно, будущее общественного транспорта нашего города будем познавать с помощью уникальных документов и статей разных эпох», — сообщалось в трейлере к фильму.