На Ставрополье пять человек погибли в массовом ДТП

На Ставрополье пять человек погибли в аварии с тремя легковушками и грузовиком. Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 29 августа, в Георгиевском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону.

На Ставрополье пять человек погибли в аварии с тремя легковушками и грузовиком. Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 29 августа, в Георгиевском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону.

Столкновение трех легковых автомобилей и грузовика произошло в 17:55, в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды — Кочубей. По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.

В результате аварии погибли пять человек, пострадали ребенок и взрослый, их госпитализировали.

Дорогу не перекрывали, было организовано реверсивное движение. Ликвидируют последствия ДТП 11 человек и пять единиц техники.