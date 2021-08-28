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В Рязанской области снизился рост преступности
Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений в 2021 году в Рязанской области составило 12,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы о состоянии преступности.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений в 2021 году в Рязанской области составило 12,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы о состоянии преступности.

Снижение роста преступности также зафиксировано в Коми (на 14,4%), Смоленской области (на 13,6%), Еврейской автономной области (на 13,2%) и Новосибирской области (на 11,9%).

Лидерами по росту числа преступлений в России с начала года стали Чечня, Тува и Ингушетия. Так, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%. В десятку также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан и Камчатка.

Всего в стране с начала года зарегистрировали почти 1,2 млн преступлений. Это на 0,1% меньше аналогичного периода 2020 года.