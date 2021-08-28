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В Рязанской области коронавирусом заболели еще 116 человек
В Рязанской области зафиксировали еще 116 случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области зафиксировали еще 116 случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 38 564 жителя региона. За сутки выздоровели 82 человека, всего переболели 35 122 рязанца.

Жертвами коронавируса стали еще два человека. Всего скончались 924 рязанца.

За минувшие сутки в России выявили 19 492 случая COVID-19, скончались 799 пациентов.