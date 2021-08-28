В Рязани у здания областной прокуратуры открыли проход по тротуару
В Рязани возле нового здания областной прокуратуры на перекрестке улиц Введенской и Горького открыли проход по тротуару. Фото прислали РЗН. инфо горожане.
В Рязани возле нового здания областной прокуратуры на перекрестке улиц Введенской и Горького открыли проход по тротуару. Фото прислали РЗН. инфо горожане.
Участок возле строящегося здания был обнесен забором и закрыт для пешеходов. Люди больше года были вынуждены переходить на противоположную сторону улицы, чтобы обойти его.