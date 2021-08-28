В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вакцинации на постковидный синдром

В Роспотребнадзоре пояснили, что вакцинация может улучшить состояние во время постковидного синдрома. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В Роспотребнадзоре пояснили, что вакцинация может улучшить состояние во время постковидного синдрома. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — отметил Горелов.

По его словам, прививку советуют повторять через полгода после болезни, так как через 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител. У большинства через четыре-шесть месяцев он понижается до минимума. При этом, если человек вакцинируется раньше, это не несет опасности, добавил Горелов.

По мнению эксперта, прививаться во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин.