Сотрудники ГИБДД проводят рейды в Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции в субботу, 28 августа, продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщается в группе областной Госавтоинспекции «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции в субботу, 28 августа, продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщается в группе областной Госавтоинспекции «ВКонтакте».

Сотрудники массово останавливают автомобили и проверяют водителей на признаки алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции установили 12 фактов управления автомобилями в состоянии опьянения. В одном случае водитель управлял в нетрезвом состоянии повторно. Ему грозит уголовная ответственность. Также в ходе мероприятия остановили автомобиль «Лада Веста», у водителя которого были права с признаками подделки.



Рейды проходят как в Рязани, так и в районах, они продолжатся до понедельника.





