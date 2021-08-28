Рособрнадзор внесет в ЕГЭ изменения почти по всем предметам

ЕГЭ изменят почти по всем предметам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает
По его словам, до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена 2022.
«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», — сказал Музаев на Общероссийском родительском собрании.
По его словам, каких-то революционных изменений не предполагается. Все будет приниматься поэтапно по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов.
Музаев добавил, что изменения направлены на формирование умения применять знания на практике, а не заучивание.