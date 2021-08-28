Рособрнадзор внесет в ЕГЭ изменения почти по всем предметам

ЕГЭ изменят почти по всем предметам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ изменят почти по всем предметам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена 2022.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», — сказал Музаев на Общероссийском родительском собрании.

По его словам, каких-то революционных изменений не предполагается. Все будет приниматься поэтапно по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов.

Музаев добавил, что изменения направлены на формирование умения применять знания на практике, а не заучивание.