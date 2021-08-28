Кораблинец обманул пенсионный фонд, получая незаконные выплаты

Полицейские обнаружили случай мошенничества с социальными выплатами в Кораблинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обнаружили случай мошенничества с социальными выплатами в Кораблинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки полицейские установили факт мошенничества при получении социального пособия, положенного за проживание в зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Выяснилось, что 40-летний житель города Кораблино в 2017 году зарегистрировался в одном из сел района, которое входит в перечень населенных пунктов зоны радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на ЧАЭС. Мужчине была назначена периодичная социальная выплата.

Участковый уполномоченный полиции навел справки и выяснил, что злоумышленник фактически продолжал проживать в Кораблино. Таким образом, мужчина незаконно получил от ПФР 29 188 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. За это грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.





