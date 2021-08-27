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За сутки в Рязанской области 118 человек заболели коронавирусом
За сутки вылечились 87 человек, всего — 35 040. За сутки скончались три человека, всего число летальных случаев с начала пандемии в регионе достигло 922.

За сутки в Рязанской области выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусом, всего число заболеваний достигло 38 448. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки вылечились 87 человек, всего — 35 040. За сутки скончались три человека, всего число летальных случаев с начала пандемии в регионе достигло 922.

В России за сутки заболели 19 509 человек, с начала пандемии число заражений достигло 6 844 049. За сутки вылечились 19 217 человек, всего — 6 112 035.

За сутки умерли 798 человек, всего с начала пандемии — 180 041 человек.