В Скопине «Фольксваген» выехал на «встречку» и столкнулся с «десяткой»

ДТП произошло примерно в 11:20. Мужчина 1957 года рождения на Volkswagen выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2110».

В пятницу, 27 августа, в Скопине произошло ДТП недалеко от местного автовокзала. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло примерно в 11:20. Мужчина 1957 года рождения на Volkswagen выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2110».



40-летнего водителя «десятки» и пассажира иномарки с травмами доставили в Скопинский ММЦ.



Медосвидетельствование показало, что водитель Volkswagen был пьян. Подробности выясняют правоохранители.





