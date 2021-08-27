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В Рязани рецидивист украл из квартиры знакомой музыкальную колонку и золотую цепочку
Накануне она впервые очно встретилась с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. После посещения развлекательного заведения рязанка пригласила его домой. Там они выпили, после чего хозяйка уснула. Проснувшись утром, она заметила, что гость ушел, а некоторые ее вещи пропали.

В Рязани раскрыли кражу из квартиры 41-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Утром женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали музыкальная колонка, а с шеи — золотая цепочка.

Выяснилось, что накануне она впервые очно встретилась с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. После посещения развлекательного заведения рязанка пригласила его домой. Там они выпили, после чего хозяйка уснула. Проснувшись утром, она заметила, что гость ушел, а некоторые ее вещи пропали.

Оперативники изучили переписку с мужчиной. Это дало полиции информацию о личности злоумышленника, хотя он и использовал ложные персональные данные — фамилию и другое. Правоохранители нашли и задержали 40-летнего рязанца.

Ранее его неоднократно судили за кражи, полгода назад он вышел из тюрьмы.

По предварительной информации, мужчина не планировал ничего красть. Увидев, что женщина заснула, он «не удержался и забрал кое-что ценное „на память“».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.