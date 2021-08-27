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В Рязани по горячим следам задержали мужчину, укравшего из магазина запчастей 27 тысяч
В полицию обратился директор магазина. Он сообщил, что ночью кто-то разбил окно и забрал из кассы 27 тысяч рублей. Полиция выяснила, что это была кража со взломом.

В Рязани задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже 27 тысяч рублей из кассы магазина автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор магазина. Он сообщил, что ночью кто-то разбил окно и забрал из кассы 27 тысяч рублей. Полиция выяснила, что это была кража со взломом.

Оперативники опросили персонал магазина и узнали, что у руководства был конфликт с одним из бывших работников. Рязанец уволился и был недоволен порядком выплаты оставшейся заработной платы, хотя директор периодически выдавала ему деньги.

Полиция выяснила, что с утра 31-летний рязанец устроил застолье для приятелей, на котором рассказал о подарке свой подруге.

«Мужчина якобы подарил ей новый смартфон. А ранее, после увольнения из магазина автозапчастей, он не мог похвастать стабильным и обильным заработком», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что рязанец причастен к краже из магазина. Его задержали. Больше половины похищенных денег изъяли.

По предварительной информации, после увольнения мужчина был недоволен тем, как ему выплачивают зарплату, хоть и получал некоторые деньги от руководства.

Он выпил и ночью разбил окно магазина, забрался внутрь и вытащил из кассы 27 тысяч рублей. Утром он купил подарок подруге смартфон и угостил приятелей, что привлекло внимание оперативников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.