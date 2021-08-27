В Рязани пенсионер на «Хендай» сбил 13-летнего подростка

Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В Рязани пенсионер на легковушке сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление МВД .

Авария случилась в четверг, 26 августа, примерно в 19:15 вблизи дома № 90 по улице Большой. По предварительной информации, 65-летний рязанец на Hyundai Tucson сбил 13-летнего местного жителя. Подросток внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода.

Молодого рязанца с травмами госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.