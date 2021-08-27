В Рязани на берегу реки Трубеж нашли мину времен Великой Отечественной войны
На месте работала группа разминирования рязанского ОМОНа.
В Рязани обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
В дежурную часть поступило сообщение о боеприпасе в областном центре на берегу реки Трубеж. На место выехала группа разминирования рязанского ОМОНа.
Взрывотехники установили, что перед ними 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Боеприпас содержал взрывчатое вещество.
Его уничтожили накладным зарядом.