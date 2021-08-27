В Пермском крае разбился Су-24

Су-24 потерпел аварию в 95 километрах западнее Перми. По предварительной информации, летчики катапультировались.

В пятницу, 27 августа, под Пермью потерпел крушение самолет Су-24. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Су-24 потерпел аварию в 95 километрах западнее Перми. По предварительной информации, летчики катапультировались.



На место направили вертолет поисково-спасательной службы. Отмечается, что полет выполняли без боекомплекта.



«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении пресс-службы.





