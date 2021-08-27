В Клепиковском районе поймали пожилого пьяного водителя на мини-тракторе

Он привлек внимание сотрудников ДПС медленным движением по дороге.

В Клепиковском районе задержали пьяного водителя на мини-тракторе. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление МВД .

Нарушителя поймали в деревне Малое-Дарьино. Он привлек внимание сотрудников ДПС медленным движением по дороге. После того, как полицейские остановили транспортного средство, выяснилось, что за рулем находился пьяный 65-летний местный житель. По результатам освидетельствования у него установлено 0,309 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

Мужчину отстранили от управления мини-трактором. Ему выписали штраф.