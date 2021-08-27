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В доме на Черновицкой, где был пожар, начали составлять акты
Большинство квартир дома пострадало не от пожара, а от его тушения — на кровлю было вылито столько воды, что она протекла от четвертого до первого этажа. В квартирах вздулись полы, провисли потолки, отвалилась плитка, испорчены постельное белье и личные вещи.

Представители службы социальной защиты явились утром в пятницу, 27 августа, в дом № 4 по улице Черновицкой, чтобы составить акты на утраченное жильцами имущество первой необходимости. По словам соцработников, эти акты потребуются для начисления и выплаты компенсаций.

Большинство квартир дома пострадало не от пожара, а от его тушения — на кровлю было вылито столько воды, что она протекла от четвертого до первого этажа. В квартирах вздулись полы, провисли потолки, отвалилась плитка, испорчены постельное белье и личные вещи.

Подробности читайте в разделе «Публикации».