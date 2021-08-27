Убийца восьмилетней девочки в Тюмени может быть причастен к еще одному эпизоду 2011 года

В 2011 году в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе задушили 12-летнюю девочку. Следователи до сих пор ищут ее убийцу.