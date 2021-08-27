Убийца восьмилетней девочки в Тюмени может быть причастен к еще одному эпизоду 2011 года

Следователи отрабатывают версию причастности Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, к еще одному эпизоду. Об этом в пятницу, 27 августа, пишут
В 2011 году в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе задушили 12-летнюю девочку. Следователи до сих пор ищут ее убийцу.
Известно, что в 2008—2011 годах Виталий Бережной проходил в этом городу службу в органах внутренних дел. Он был помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году.
«Данное дело находится в производстве. Продолжается расследование. До сих пор отрабатываются возможные версии», — сказали в следкоме.
Тело 12-летней девочки обнаружили 30 апреля 2011 года в канализационном колодце. Подросток была задушена накануне, когда вечером возвращалась со школы.
Однако следком опроверг причастность обвиняемого к другим убийствам детей в Тюмени. Там на протяжении 20 лет орудует серийный маньяк.