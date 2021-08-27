Рязанцы пожаловались на отсутствие лавочек в сквере в Песочне

Они либо сломаны, либо отсутствуют. Об их наличии можно догадаться по одиноким урнам.

Рязанцы пожаловались на отсутствие лавочек в сквере в Песочне. Пост об этом в четверг, 26 августа, разместили в социальных сетях.

По словам автора поста, лавочки отсутствуют в сквере у кинотеатра «Октябрь». Судя по кадрам, часть из них сломана, часть — вообще отсутствует. Стоят только урны для мусора.

Ранее рязанцы рассказали о пенсионерке, которая вырвала урны у подъезда жилого дома.