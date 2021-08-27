Рязань «встала» в десятибалльных пробках
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, проезде Шабулина, Куйбышевском шоссе, Южной окружной дороге. улицах Ленина, Есенина, Семашко, Каширина и других центральных улицах, а также на Солотчинском шоссе.
Вечером в пятницу, 27 августа, Рязань «встала» в десятибалльных пробках.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, проезде Шабулина, Куйбышевском шоссе, Южной окружной дороге. улицах Ленина, Есенина, Семашко, Каширина и других центральных улицах, а также на Солотчинском шоссе.
Отметим, несколько участков дорог в Рязани перекрыты из-за ремонта.