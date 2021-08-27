Рязань «встала» в десятибалльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы возникли на Московском шоссе, Первомайском проспекте, проезде Шабулина, Куйбышевском шоссе, Южной окружной дороге. улицах Ленина, Есенина, Семашко, Каширина и других центральных улицах, а также на Солотчинском шоссе.