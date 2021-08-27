«Почта России» рассказала рязанским предпринимателям о трендах в сфере дистанционной торговли

Беседу провели специалисты в области электронной коммерции на семинаре компании InSales «Будущее современного ритейла».

«Почта России» рассказала рязанским предпринимателям о трендах в сфере дистанционной торговли, цифровой трансформации компании и новых возможностях. Беседу провели специалисты в области электронной коммерции на семинаре компании InSales «Будущее современного ритейла».

Присутствующим рассказали о преимуществах отправки юридическими лицами почтовых отправлений за рубеж. В том числе о выгодной отправке почтовых отправлений в страны ЕАЭС и СНГ. На лекции также обратили внимание на рост розничного экспорта — он становится заметным сегментом бизнеса, в том числе для крупных интернет-площадок.

Особо отмечены преимущества тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для интернет-магазинов, приведены примеры дополнительного повышения лояльности покупателей благодаря услуге «Почты России» — «Легкий возврат».

«Подключение услуги „Легкий возврат“ снимает барьеры для дистанционной торговли и стимулирует клиента к принятию решения о покупке», — отметил территориальный управляющий по электронной коммерции «Почты России» Юрий Кузнецов.

В ходе беседы участники обсудили контрольные сроки доставки и ее преимущества. К примеру о возможности доставки в труднодоступные регионы. Особое внимание слушатели обратили на цифровое подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Именно этот пункт позволяет розничным экспортерам экономить до 20% от стоимости товара.

Более подробная информация о возможностях Почты России размещена на официальном сайте pochta.ru.

Справка:

УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя десять почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3 200 сотрудников, из которых 1 600 — почтальоны.

В конгресс-отеле Амакс состоялся семинар компании InSales «Будущее современного ритейла», где территориальный управляющий по электронной коммерции Макрорегиона Центр Юрий Кузнецов рассказал предпринимателям Рязани и области о цифровых и логистических сервисах Почты России, о трендах в сфере дистанционной торговли, цифровой трансформации компании и ее новых возможностях. Особо были отмечены преимущества тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для интернет-магазинов, приведены примеры дополнительного повышения лояльности покупателей благодаря услуге Почты России «Легкий возврат».