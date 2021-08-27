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На восьми улицах в Рязани отключили воду
Отключение связано с ремонтными работами.

В Рязани девять улиц остались без холодной воды. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает сайт мэрии.

До 17:00 воды не будет по адресам:



  • улица 1-й Сысоевский проезд;

  • улица 2-й Сысоевский проезд;

  • улица Сысоевская;

  • улица Качевская, дом № 34 корпус 2;

  • улица Поселковая, дом № 5 корпус 1;

  • улица Порядок (в Солотче), дома с 1 по 21;

  • улица Гагарина, дом № 81.


До 12:00 холодную воду отключили в ДПР на кварталах с 3 по 7.

Также с 17:30 до окончания ремонтных работ воды не будет на улице Грибоедова в доме № 18.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.