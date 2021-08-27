На восьми улицах в Рязани отключили воду

Отключение связано с ремонтными работами.

В Рязани девять улиц остались без холодной воды. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает сайт мэрии .

До 17:00 воды не будет по адресам:



улица 1-й Сысоевский проезд;



улица 2-й Сысоевский проезд;



улица Сысоевская;



улица Качевская, дом № 34 корпус 2;



улица Поселковая, дом № 5 корпус 1;



улица Порядок (в Солотче), дома с 1 по 21;



улица Гагарина, дом № 81.



До 12:00 холодную воду отключили в ДПР на кварталах с 3 по 7.

Также с 17:30 до окончания ремонтных работ воды не будет на улице Грибоедова в доме № 18.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.