На восьми улицах в Рязани отключили воду
Отключение связано с ремонтными работами.
В Рязани девять улиц остались без холодной воды. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает сайт
До 17:00 воды не будет по адресам:
- улица 1-й Сысоевский проезд;
- улица 2-й Сысоевский проезд;
- улица Сысоевская;
- улица Качевская, дом № 34 корпус 2;
- улица Поселковая, дом № 5 корпус 1;
- улица Порядок (в Солотче), дома с 1 по 21;
- улица Гагарина, дом № 81.
До 12:00 холодную воду отключили в ДПР на кварталах с 3 по 7.
Также с 17:30 до окончания ремонтных работ воды не будет на улице Грибоедова в доме № 18.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.