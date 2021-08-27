На перекрестке улиц Новой и Циолковского перекроют движение
Движение будет перекрыто с 22:00 27 августа до 5:00 30 августа. Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.
В Рязани перекроют движение на перекрестке улиц Циолковского и Новой. Об этом сообщил
Движение будет перекрыто с 22:00 27 августа до 5:00 30 августа.
Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:
- Движение троллейбусов № 13 отменяется;
Автобусы
- №№ 6, 7, 8 на участке пути между остановками «площадь Театральная» и «Завод «Теплоприбор» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Есенина, Халтурина, далее по своему маршруту;
- № 21 на участке пути между остановками «площадь Мичурина» и «проезд Яблочкова» в прямом и обратном направлении поедут по пути объезда по улице Горького, далее по своему маршруту.
Маршрутки
- №№ 49, 68, 88 на участке пути между остановками «Теплоприбор» и «площадь Театральная» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Есенина, Фрунзе, Горького, далее по своему маршруту;
- № 73 на участке между остановками «проезд Яблочкова» и «площадь Театральная» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Горького, Есенина, далее — по своему маршруту;
- № 85 на участке между остановками «проезд Яблочкова» и «Приобанк» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Горького, Есенина, площадь Театральная, далее — по своему маршруту.