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На перекрестке улиц Новой и Циолковского перекроют движение
Движение будет перекрыто с 22:00 27 августа до 5:00 30 августа. Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.

В Рязани перекроют движение на перекрестке улиц Циолковского и Новой. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение будет перекрыто с 22:00 27 августа до 5:00 30 августа.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме:



    • Движение троллейбусов № 13 отменяется;



Автобусы



    • №№ 6, 7, 8 на участке пути между остановками «площадь Театральная» и «Завод «Теплоприбор» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Есенина, Халтурина, далее по своему маршруту;
    • № 21 на участке пути между остановками «площадь Мичурина» и «проезд Яблочкова» в прямом и обратном направлении поедут по пути объезда по улице Горького, далее по своему маршруту.



Маршрутки



    • №№ 49, 68, 88 на участке пути между остановками «Теплоприбор» и «площадь Театральная» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Есенина, Фрунзе, Горького, далее по своему маршруту;
    • № 73 на участке между остановками «проезд Яблочкова» и «площадь Театральная» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Горького, Есенина, далее — по своему маршруту;
    • № 85 на участке между остановками «проезд Яблочкова» и «Приобанк» в прямом и обратном направлении поедут по улицам Горького, Есенина, площадь Театральная, далее — по своему маршруту.