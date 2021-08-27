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На «АртГАММАФест» пройдет выставка работ современных художников
Масштабный фестиваль пройдет с 17 по 19 сентября.

С 17 по 19 сентября в Рязани будет проходить первый масштабный фестиваль для художников и любителей творчества «АртГАММАФест», в котором примут участие более 20 известных российских художников. В рамках фестиваля в пятницу, 17 сентября, в 18:00 стартует выставка работ современных художников.

В культурном пространстве FABRIKA будут выставлены более сотни картин в разных техниках и направлениях — масляные и акварельные краски, акрил, пастель и других. Впервые на одной площадке представят работы современных авторов из разных городов России, в числе которых московский художник Игорь Дубовой, художник-график из Санкт-Петербурга Екатерина Голанд, московский пастелист Ирина Артамонова, основатель школы ПРОакрил Мари Агаркова, яркий представитель культуры граффити Евгений Чес и известный художник-иллюстратор Глеб Солнцев.

Посетители фестиваля смогут вдохновиться талантом художников и зарядиться энергией творчества, пообщавшись с ними вживую.

Помимо эксклюзивной выставки современного искусства, гостей «АртГАММАФест» ждет насыщенная программа — мастер-классы, демо, пленэры и лекции. Подробное расписание, информация о художниках, регистрация на мастер-классы и пленэры, которые пройдут в рамках «АртГАММАФеста», доступны на сайте события artgammafest.ru/

Ограничение по возрасту 12+