Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 августа

28 и 29 августа в микрорайоне Борки состоится фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств RZN Power Weekend. В клубе Fabrika 28 августа можно будет посетить второй день фестиваль «День и ночь кино». В рязанском Лесопарке 28 августа пройдет первый концерт проекта «Стихи и струны Лесопарка» — программа выступления будет посвящена рязанскому поэту Евгению Маркину. В Зеленом театре ЦПКиО 29 августа пройдет фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

28 и 29 августа в микрорайоне Борки состоится фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств RZN Power Weekend. В клубе Fabrika 28 августа можно будет посетить второй день фестиваль «День и ночь кино». В рязанском Лесопарке 28 августа пройдет первый концерт проекта «Стихи и струны Лесопарка» — программа выступления будет посвящена рязанскому поэту Евгению Маркину. В Зеленом театре ЦПКиО 29 августа пройдет фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».