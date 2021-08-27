Касимов накрыло едким дымом из Мордовии

Неприятный запах местные жители почувствовали накануне вечером.

Касимов накрыло едким дымом из Мордовии. Пост об этом в пятницу, 27 августа, появился в telegram-канале «Типичный Касимов».

В публикации говорится, что едкий дым местные жители почувствовали еще вечером в четверг, 26 августа.

«Некоторые предположили, что дым идет с асфальтного завода. Однако, вероятнее всего, это последствия пожара в Мордовском заповеднике. Возгорание произошло 23 августа, а сейчас огонь распространился на 200 гектаров», — говорится в публикации.

Также отмечается, что от Мордовии до Касимова расстояние по прямой составляет около 120 километров.

Напомним, ранее рязанские спасатели отправились тушить мордовский заповедник. Позже огонь перекинулся на территорию Нижегородской области.