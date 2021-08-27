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Инфекционисты объяснили порядок действий при заражении COVID-19 одного из членов семьи
Эксперты дали советы, как правильно самоизолироваться большой семье, если один из них заболел коронавирусом.

Эксперты рассказали, что делать в случае, если один из членов семьи заболел коронавирусом. Слова специалистов приводит РБК.

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, заболевшего коронавирусом члена семьи необходимо поместить в обсерватор. В случае, если в населенном пункте такого нет, решить проблему можно с помощью дистанцирования в больнице или изоляции в отдельной комнате. Это необходимо, чтобы уменьшить вероятность передачи инфекции родным, особенно тем, кто находится в группе риска, пожилым и маленьким детям.

При этом инфекционист Николай Малышев отметил, что в случае, если квартира однокомнатная или студия, и возможности изолироваться нет, идеальным вариантом станет поиск отдельной квартиры.

Еще один инфекционист Евгений Тимаков порекомендовал перебраться зараженному на кухню. Так заболевший изолируется от остальных членов семьи, а уход ему сможет обеспечить переболевший коронавирусом или сделавший прививку родственник, используя барьерные средства. При этом часто при заболевании одного из супругов, второй остается с ним и также переносит болезнь.

Тимаков заключил, что через десять дней человек уже не является заразным и не представляет опасности для окружающих.