IKEA снизит цены на продукцию в Индии

Таким образом они ожидают продать как можно больше мебели в этой стране.

IKEA снизит цены на продукцию в Индии. Об этом пишет ГЛАС.RU со ссылкой на представителей компании.

Как отметил менеджер по рынку и расширению ритейлера Пер Хорнелл, цена планируют снизить на 20%. Таким образом они ожидают продать как можно больше мебели в этой стране. По плану развития и новой стратегии IKEA планирует охватить около 200 миллионов клиентов.

«Мы рассматриваем возможность дальнейшего пересмотра некоторых цен. Мы должны найти способы всегда следить за тем, чтобы цена становилась как можно более низкой. Чем ниже будет цена, тем больше мы будем продавать. Мы интенсивно работаем над тем, чтобы мебельная часть стала еще более доступной», — сказал Хорнелл.

Цены планируют снизить благодаря инновационным решениям в области транспортировки мебели клиентам. Какие именно они будут — представитель шведской компании не уточнил.