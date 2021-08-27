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Игорь Маковский и Петр Конюшенко провели рабочую встречу
Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский встретился с генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко, который, в свою очередь, вручил для коллектива энергокомпании премию «Лидер года».

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский встретился с генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко, который, в свою очередь, вручил для коллектива энергокомпании премию «Лидер года».

Премией «Лидер года» награждаются организации и люди, внесшие особый вклад в развитие энергоэффективных и социально важных проектов — те, кто ответственно подходят к соблюдению договорных отношений.

В ходе рабочей встречи главы компаний обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также посетили Главный аналитический центр Обществ, где Игорь Маковский продемонстрировал руководителю «АтомЭнергоСбыт» возможности модели оперативно-технологического управления энергокомпаний. В ее основе лежит отечественная платформа СК-11, позволяющая в режиме онлайн осуществлять мониторинг и управление электросетевым комплексом 20 регионов страны.

«Хочу поблагодарить организаторов премии за высокую оценку нашей деятельности. Эта награда стала свидетельством наших общих достижений и результатом колоссального труда многотысячного коллектива энергетиков. Мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для построения системы конструктивного взаимодействия и сотрудничества», — отметил в ответном слове генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.