Вступил в силу приговор трем рязанцам, которые зарезали знакомого и сожгли его тело

Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных, которые вынесли единодушный вердикт о признании подсудимых виновными.

Вступил в силу приговор в отношении трех жителей Касимовского района, которые убили и подожгли дом жителя деревни Семенчуково. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных, которые вынесли единодушный вердикт о признании подсудимых виновными.

Случай произошел 28 февраля 2019 года. Осужденные были пьяны и договорились убить знакомого и поджечь его дом. Они взяли с собой нож и бутыклку с легковоспламеняющейся жидкостью, пришли к дому потерпевшего в деревне Семенчуково Касимовского района Рязанской области. Двое из них в масках-балакалавах постучали в дверь мужчины, третий остался стоять на дороге и следить за обстановкой.

Потерпевший, увидев пьяных гостей в масках, пытался остановить их. Он смог выбежать на улицу, но там третий осужденный нанес ему в область спины, шеи и головы не менее 22 ударов шилом, от которых потерпевший упал на дорогу.

В этот момент к ним подошел один из осужденных, который пытался «совершить противоправные действия в отношении потерпевшего у него дома». Не менее 15 раз он ударил его ножом, который ему передал осужденный, оставшийся в доме и зажегший там бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.





Потерпевший скончался на месте. Огонь уничтожил его имущество и дом.

Действия осужденных квалифицировали как убийство умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, и пособничество в совершении указанных преступлений.

Подсудимым назначили сроки от 14 до 18 лет.